قرر مدرب المنتخب السعودي الأرجنتيني إدغاردو باوزا إشراك 11 لاعباً من مواليد المملكة في معسكر منفصل، استعداداً للمباراتين الودتين المقرر للأخضر خوضهما أمام منتخبي جامايكا وغانا الشهر الجاري.
وجاء قرار باوزا رغبة منه في الوقوف على مستويات اللاعبين وقدراتهم عن قرب لبحث إمكانية ارتدائهم قميص المنتخب السعودي، بعد مبادرة رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ بتشكيل لجنة لاستقطاب اللاعبين الموهوبين، والتي تضم حمزة إدريس وفؤاد أنور ونواف التمياط ومحيسن الجمعان ومحمد نور ومحمد شلية.
وتضمنت قائمة الـ11 وفقاً لـ “عين اليوم”، لاعبين من 7 بلدان مختلفة، هي: اليمن والصومال والسودان ومالي ومصر ونيجيريا والنيجر، ومنهم من يلعب في أندية سعودية وخليجية، وآخرون يلعبون في أندية أوروبية.
وجاءت قائمة اللاعبين المنضمين للمعسكر الإعدادي على النحو التالي:
1- مختار علي (صومالي الجنسية) صانع ألعاب نادي تشيلسي والمعار إلى نادي فيتسي الهولندي.
2- هارون عيسى (مالي الجنسية) مهاجم نادي الوطني السعودي.
3- مروان عثمان (نيجيري الجنسية) مدافع معروف في أكاديمية محمد نور بمكة المكرمة.
4- عبدالباسط سليمان (سوداني الجنسية) ظهير أيسر تم اختياره من لجنة اكتشاف المواهب بجدة.
5- علي النمر (يمني الجنسية) لاعب وسط خاض تجربة سابقة في الدوري الإماراتي.
6- أحمد عبدالله (يمني الجنسية) لاعب وسط محترف بنادي بارنت الإنجليزي.
7- عبدالفتاح آدم (دولة النيجر) هداف دوري الدرجة الأولى مع نادي الجيل و يلعب حاليا في نادي الحزم.
8- محمد الضو (سوداني الجنسية) مهاجم نادي أحد السعودي.
9- يوسف العطار ( مصري الجنسية) لاعب وسط تم اختياره من لجنة اكتشاف المواهب بجدة.
10- نذير ابراهيم (دولة النيجر) مهاجم تم اختياره من لجنة اكتشاف المواهب بالرياض.
11- أحمد أشرف (مصري الجنسية) مهاجم نادي إيراكليس في الدوري اليوناني.
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