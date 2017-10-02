قالت مصادر إن توجيهات حكومية صدرت بمنع 6 شخصيات من نادي الاتحاد من السفر، حتى انتهاء التحقيقات بشأن ميزانية الفريق، وما توفر من معلومات تفيد بتبديدها خلال السنوات الماضية.
وأوضحت المصادر وفقاً لـ “أكشن يا دوري”، أن هناك حقيبة كبيرة وصلت إلى هيئة الرقابة والتحقيق تحمل 4 ملفات خطيرة، تتضمن جميع المستندات والوثائق، التي كانت مختفية عن لجان التحقيق السابقة، الأمر الذي من شأنه توضيح صورة قضية ديون الاتحاد بشكل كامل، واستكمال حلقاتها المفقودة.
وكانت الهيئة العامة للرياضة قد أحالت قبل أسبوعين ملف التجاوزات والمخالفات في ميزانية نادي الاتحاد، إلى هيئة الرقابة والتحقيق، من أجل تحديد المسؤولية ومساءلة المتجاوزين. وفق “أخبار24”.
#اكشن_يا_دوري#وليد_الفراج: صدرت توجيهات بمنع سفر لـ 6شخصيات اتحادية إلى حيث الانتهاء من التحقيقات بديون نادي #الاتحاد.. حقيبة تكشف 4 قضايا pic.twitter.com/CMu3GkIIKq
https://mobile.twitter.com/ActionYaDawry/status/914584940972531712/video/1
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج