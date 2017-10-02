أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمضي بثقة متجاوزة الملف القطري الذي لم يعد من الأولويات.
وأضاف قرقاش في تغريدات على حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، أن خيارات الدوحة تتضاءل، مشيرا إلى أن قطر تعرف ما هو المطلوب للخروج من الأزمة.
وأوضح: ” على المستوى السياسي خيارات الدوحة تتضاءل، والعواصم 4 تمضي بثقة متجاوزة هذا الملف والذي لم يعد من الأولويات، قطر تعرف المطلوب للخروج من أزمتها “.
وتابع: ” فشلت قطر في نيويورك برغم الإنفاق الأسطوري على الإعلام، وتشبعنا برسائل المظلومية والإنكار، مفتاح حلّ أزمة الثقة السياسة والحكمة لا الإعلام “.وفق “صدى”.
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قرقاش: الملف القطري لم يعد من أولويات الرباعي العربي
قرقاش: الملف القطري لم يعد من أولويات الرباعي العربي
الخرج اليوم - عبدالعزيز البياهى :
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمضي بثقة متجاوزة الملف القطري الذي لم يعد من الأولويات.
أكد وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، أن الدول الداعية لمكافحة الإرهاب تمضي بثقة متجاوزة الملف القطري الذي لم يعد من الأولويات.
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