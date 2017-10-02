تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الإسماعيلية في مصر أمس (الأحد)، من القبض على العقل المدبر لواقعة خطف رجل الأعمال السعودي حسن آل سند وطلب فدية قدرها 5 ملايين جنيه من ذويه، قبل نحو عام ونصف.
وذكرت مصادر وفقاً لـ”المدينة”، إن المتهم المقبوض عليه يدعى سيف الدين أحمد عبدالحميد، وجرى ضبطه بالقرب من منزله بمنطقة الجزيرة في القنطرة غرب بالإسماعيلية، بعدما دلت التحريات على تدبيره لواقعة خطف رجال الأعمال.
ولفتت إلى أن المتهم لديه سوابق جنائية أخرى باتهامه في 3 قضايا خطف بخلاف قضية آل سند، موضحةً أنه اعترف بمشاركته في ارتكاب الجريمة.
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