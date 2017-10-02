حذرت استشارية طب وجراحة عيون، من إجراء عمليات الليزر لتصحيح النظر والتخلص من النظارة، دون التأكد من عدة معايير صحية مهمة.
ونوهت الدكتورة سيرين جوهرجي بحسب “عكاظ”، إلى ضرورة الامتناع عن استخدام دواء علاج حب الشباب الركوتين، الذي يسبب جفافاً شديداً في العين، قبل العملية بـ 6 أشهر على الأقل.
وبيّنت أن من يريد إجراء العملية ممن تجاوز سن الأربعين، عليه الأخذ بالاعتبار أن العملية لن تغن عن نظارة القراءة، لأن احتياجها جزء من التغيرات الفسيولوجية، التي تطرأ على العين في هذا السن.
ونصحت جوهرجي بعدم إجراء العملية خلال حدوث تغيرات هرمونية مثل الحمل والولادة، بسبب احتباس السوائل في الجسم، كما لفتت إلى أن العملية قد تكون خطيرة وغير مناسبة لمن لديهم حساسية مفرطة بالعين أو جفاف في العين، مشددة على أهمية اختيار الطبيب الكفء المختص، كونه أهم جزء في هذه العملية.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج