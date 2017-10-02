كشفت عدد من طالبات المدرسة الثانوية الـ15 بالمدينة المنورة التي يجرى التحقيق مع قائدتها لاتهامها بالتحقير من الطالبات بشم ملابسهن، عن تفاصيل الواقعة التي أثارت جدلاً كبيراً، لافتات إلى أن الأمر إشاعة ابتدعتها إحدى زميلاتهن وتناقلتها مواقع التواصل الاجتماعي بتأويل خاطئ.
وقالت الطالبات وفقاً لـ”عين اليوم”، أن صورة المُلصق الذي جرى تداوله مؤخراً تعود قصتها إلى الخميس الماضي، بعدما اشتكت طالبات بإحدى الفصول الدراسية من رائحة كريهة تنبعث من 4 طالبات بالفصل، حيث قامت قائدة المدرسة باستدعاء الطالبات الأربع والتأكد بنفسها من الواقعة.
وأضفن أن المديرة اكتشفت عدم صحة ما ذهبت إليه زميلات الطالبات الأربع، لتطلب إحداهن من المديرة إلصاق ورقة على ملابسها مكتوب عليها “لا توجد رائحة” لتبرئتها أمام بقية الطالبات، الأمر الذي استجابت له المديرة للتخفيف عنها، مشيرات إلى أنهن فوجئن بانتشار الصورة بتأويل خاطئ.
وأشادت الطالبات بتعامل قائدة المدرسة معهن وحرصها الشديد على توجيه النصائح لهن بالاهتمام بالنظافة الشخصية، وتقديم حلول ونصائح للطالبات اللاتي تعانين من مشكلات شخصية، نافيات صحة ما أثير حول خضوعهن للتفتيش من قبلها أو إلصاقها عبارات “توجد رائحة” أو “لا توجد رائحة” على ملابسهن.
فيما تواصل اللجنة التي شكلتها الإدارة العامة لتعليم المدينة المنورة التحقيق بالواقعة، حيث بدأت أعمالها باستدعاء قائدة المدرسة وأخذ أقوالها، على أن تستدعي عدد من طالبات المدرسة وتسجل شهادتهن في الواقعة.
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