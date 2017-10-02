أصيب 12 مقيماً من جنسيات مختلفة بإصابات متنوعة مساء أمس (الأحد)، إثر حريق اندلع في فرن صهر حديد تابع لإحدى الشركات بمحافظة رابغ، فيما نقلت فرق الهلال الأحمر المصابين إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.
وبّين المتحدث باسم الدفاع المدني بمكة المكرمة العقيد سعيد سرحان، أن فرق الإطفاء تدخلت سريعاً لإخماد الحريق الذي نشب في الفرن الخاص بتدوير الحديد، لافتاً إلى أن الحريق تسبب في إصابة 12 مقيماً ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، بينما تتراوح إصابات 9 آخرين بين متوسطة وبسيطة.
ولفت إلى أن فرق التفتيش بالدفاع المدني وشرطة محافظة رابغ، فتحت تحقيقاً موسعاً في الواقعة للوقوف على أسباب الحريق.وفق “أخبار 24”.
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