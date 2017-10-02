طمأن نجل الشيخ ناصر الشثري محبيه على صحة والده الذي أدخل المستشفى بسبب عارض صحي، لافتاً إلى أن حالة والده جيدة ومستقرة.
ورد مشاري بن ناصر الشثري على استفسار أحد تلاميذ الشيخ بشأن حالته الصحية في تدوينة عبر حسابه بـ”تويتر”، قائلاً: “الله يجزيك خير.. فحوصات وأبشرك طيب وبخير”.
من جانبه، كشف الإعلامي سليمان الصقعبي أن دخول الشيخ الشثري للمستشفى كان بغرض إجراء فحوصات طبية للاطمئنان عليه، مؤكداً أنه بصحة جيدة.
وكان الشیخ ناصر الشثري قد دخل العناية المركزة منوماً بإحدى المستشفیات بسبب عارض صحيتعرض له مؤخراً.وفق “أخبار 24”.
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