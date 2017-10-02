بدأت بعض الأسر السعودية، بعد صدور الأمر السامي بالسماح بإصدار رخص القيادة للنساء، في التوجه للاستغناء عن السائقين الرجال والبحث عن سائقات بدلا عنهم، وفقا لتقرير نشرته “arab news”.
وكشف أحد وكلاء الاستقدام، ويدعى علام رزاق، أن توظيف سائقات أجنبيات، إذا سمح النظام بذلك، قد يكون في صالح خدمة نقل النساء والأطفال، وأن الجميع ينتظر الآن اللوائح الجديدة للعمل بموجبها، مؤكداً على أن القرار سيخفّض من الاعتماد على السائقين الأجانب في المملكة.
وأوضح التقرير أنه في ظل الحديث عن توجه شركات تأجير العمالة لتعيين 100 ألف سائقة للعمل في المملكة، يرى البعض أن توظيف سائقات من الخارج للأسر، للعمل في توصيل الفتيات إلى المدارس والجامعات أفضل بكثير من الذكور، حيث يمكن أن يعِشن داخل المنزل ويساعدن أيضا في الأعمال المنزلية دون الحاجة إلى توظيف خادمات.
واستطلع التقرير آراء السيدات، حيث كشفت إحداهن أن المجتمع سيصبح قريبا متعاطفا مع النساء، عندما يبدأن في القيادة، رغم أن ذلك قد يستغرق وقتًا، فيما توقعت أخرى أن تكون الطرق أكثر أمنا، فالنساء، من وجهة نظرها، أفضل من الرجال في القيادة.وفق “أخبار 24”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج