دشّن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في جدة امس الأحد، مشروعات الطائف الجديد، التي تضم مطار الطائف الجديد، ومدينة سوق عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية.
ووجّه الملك سلمان كلمة على هامش تدشين هذه المشروعات الكبيرة إلى الشعب السعودي، قائلاً: “على بركة الله، نبارك من حيث المبدأ وفق الإمكانات والاعتمادات المالية المتاحة والمعتمدة، ونرجو أن يكتب الله لهذه المشاريع الخير والبركة، والحمد لله، هذه من نعم الله على هذه البلاد وأهلها، فلذلك موجود الثروة والحمد لله، لكن وجود الأمن والاستقرار، قبل كل شيء.”.
وتابع: “كلمة أكررها دائماً، رحم الله من أهدى إلي عيوبي، إذا رأيتم أو رأى إخواني المواطنين وهم يسمعونني الآن أي شي فيه مصلحة لدينكم قبل كل شيء ولبلادكم بلاد الحرمين الشريفين الذين نحن كلنا خداما لها، فأهلاً وسهلاً بكم”.
وأردف خادم الحرمين الشريفين في كلمته: ” أكرر أبوابنا مفتوحة وهواتفنا مفتوحة وآذاننا صاغية لكل مواطن، وشكراً”.وفق “أخبار 24”.
كلمة #خادم_الحرمين_الشريفين أثناء تدشين #مشروعات_الطائف_الجديدة.#الطائف_الجديد#القناة_السعودية pic.twitter.com/qezqkEPXBR
— القناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) ١ أكتوبر، ٢٠١٧
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