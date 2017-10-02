أكد برنامج حساب المواطن أنه لم يتم حتى الآن الإعلان عن سياسات الصرف وقيمة استحقاق المواطن.
جاء ذلك تعليقاً على صورة خطاب متداول تضمن تحديد مبلغ 3 آلاف ريال لكل مشترك بالبرنامج، وأن الصرف سيكون اعتباراً من 15 ربيع الثاني من العام الحالي.
وقال حساب المواطن إنه في حال إقرار السياسات وقيمة الاستحقاق سيتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية، مؤكداً أن الصرف سيكون قبل شهر من اتخاذ أي قرار بتغيير أسعار منتجات الطاقة.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج