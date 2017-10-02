قال اختصاصي طب الرئة أندرياس هيلمان إن هجمات السعال الليلية تحدث بسبب تضيق المسالك التنفسية ليلاً. كما أنه في وضع الاستلقاء يمكن أن تتراكم إفرازات من الجيوب الأنفية في المسالك التنفسية.
وأَضَافَ “هيلمان”: أن درجة حرارة الغرفة تلعب دوراً في هذه الهجمات، حيث تزداد حِدّة السعال إذا كان الهواء في البيئة المحيطة جافاً وبارداً، كما يمكن أن يحدث السعال كاستجابة تحسسية تجاه أحد مسببات الحساسية في الهواء.
وبِالإِضَافَةِ إلى ذلك، قد يرجع السعال الليلي لدى مرضى الربو إلى حرقة المعدة، حيث تنقبض الشُّعَب الْهَوَائِيَّة بشكل انعكاسي عندما تصل عصارة المعدة إلى المريء.
وَتَابَعَ “هيلمان”: هنا يمكن تعاطي أدوية ذات مواد فعالة تعمل على تثبيط عصارة المعدة. ومن ناحية أخرى ينبغي فحص أدوية الربو نظراً لأن هذا التأثير قد يتفاقم بفعل بعض الأدوية.وفق “تواصل”.
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