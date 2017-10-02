لا تدعم شبكة إنستجرام الاجْتِمَاعِيّة إِضَافَة الروابط الخارجية إلى المنشورات، أو أَي محتويات أخرى في الموقع.
الرابط الوحيد الذي يُمكن للمستخدمين إضافته هو الرابط الموجود في الملف الشخصي، والذي يتم استخدامه غَالِبَاً للإشارة إلى الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ.
ويلجأ المستخدمون في إنستجرام إلى تغيير هذا الرابط من حين لآخر والإشارة للمتابعين بتغيير الرابط، في آلية تبدو معقدة ومملة بالنسبة للكثيرين، خُصُوصَاً المسوقين والمدونين وأصحاب المواقع وغيرهم.
لذا إن كنت ترغب في إِضَافَة أكثر من رابط داخل إنستجرام فيمكنك الاعتماد على الخدمات التالية:
خدمة Campsite: خدمة تتيح للمستخدمين إِضَافَة كل ما تريده من روابط في إنستجرام عبر صفحة محددة؛ ومِنْ ثَمَّ الحصول على رابط فريد وإضافته لحسابك.
وعندما يضغط المتابعون على هذا الرابط فسيتم تحويلهم إلى صفحة تتضمن كافة الروابط التي تقوم بنشرها، وكل ما عليك فعله هو الولوج إلى هذه الصفحة، وتحديث الروابط مع إبقاء الرابط الفريد كما هو بحسابك على إنستجرام دون تعديل.
تَتَمَيَّز الخدمة بإمكانية ربط صورك على إنستجرام برابط معين داخل الصفحة، إِضَافَةً إلى توفيرها لميزة تخصيص الصفحة التي تظهر بها الروابط وَفْقَاً لما يلائمك، هذا بخلاف كونها مجانية بالكامل.
خدمة Linktree: تعتبر أحد أشهر الخدمات المتوفرة في هذا المجال، حيث تتيح لك مزايا متنوعة للتحكم بالرابط الوحيد الذي يُمكنك إضافته في إنستجرام.
خدمة elink: أما إن كنت ترغب بإنشاء محتويات بصرية جذابة وأكثر تنوعاً داخل الصفحة الخَاصَّة بك، فيمكنك الاعتماد على خدمة elink التي تتيح لك نشر مجموعة من الروابط عبر الشبكات الاجْتِمَاعِيّة من خلال رابط مخصص.
وبخلاف الخدمات السابقة فإن شبكة إنستجرام الاجْتِمَاعِيّة توفر لمالكي حسابات الأَعْمَال القدرة على إِضَافَة الروابط داخل القصص.وفق “تواصل”.
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