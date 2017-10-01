تعزيزاً لتنمية الروح الوطنية في نفوس براعم رياض الأطفال استقبلت مديرة مكتب تعليم الدلم أ. هياء بنت عتيق العليوي في مكتبها يوم الخميس 1439/1/8هـ أطفال الروضات الحكومية والأهلية بحضور مديرة الإشراف التربوي أ.وفاء الدهمش ومشرفات قسم رياض الأطفال وعدد من منسوبات المكتب وقد شاركت الروضات الزائره (الروضة الاولى – الروضة الثانية- الروضة الثالثة – الروضة الرابعة – روضة الازدهار الأهلية -روضة صناعة النجاح ) بفقرات متنوعة للأطفال مابين أناشيد وكلمات في حب الوطن.
وكان مايميز هذه الزيارة والفعاليات الوطنية حديث الأطفال وإلقائهم وبهجتهم المصاحبة لتفعيل هذة المناسبة .
وعن رصد مشاعر سعادة مديرة مكتب التعليم أبدت فرحتها بتلك الزياره المميزة حيث استقبلتهم بمكتبها بكل حب و اهتمام وقالت بأن الاطفال بمشاركتهم قد احدثو جواً جميلاً في مكتبها وذكرى مميزة لن تنسى، وقدمت شكرها للمعلمات اللاتي حضرن برفقة أطفالهن والشكروالتقدير موصول لجميع قيادات الروضات الحكومية والأهلية على مبادرتهم ومشاركتهم الفاعلة بهذه المناسبة وأيضاً شكرها وتقديرها لقسم رياض الأطفال أ. لطيفة الحميّد و أ. رمزية ال شويرد والمنسقة الإعلامية أ. هنادي البديلي
في نهاية اللقاء تم توزيع الهدايا التذكارية على الأطفال ومعلماتهم .
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