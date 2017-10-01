استقبل سعادة مدير التعليم بمحافظة الخرج الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله العبدالجبار في مكتبه صباح اليوم الأحد طلاب وطالبات روضة فرسان العلم الأهلية وذلك بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني (87) للمملكة العربية السعودية ..
حيث توشّح الطلاب والطالبات باللونين الأخضر والأبيض وقدموا عرض عسكري وكلمات شكر لجنودنا البواسل والعديد من القصائد الوطنية ..
وقد تبادل سعادة مدير التعليم معهم التهاني بهذه المناسبة وحفّز الطلاب والطالبات بالعبارات التشجيعية مؤكداً أهمية إشراك هذه الفئة في مثل هذه المناسبة الوطنية وقدم د.العبدالجبار شكره لقائدة المدرسة الأستاذة سارة العموش وأسر الطلاب والطالبات لدورهم في تعزيز قيم المواطنة والاعتزاز بالوطن لدى الأطفال ..
حضر الاستقبال المستشار التعليمي الأستاذ أحمد بن صبار العنزي والمستشار الإدراي الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن الدوسري والمشرف العام على المدارس الأستاذ فيصل بن حسين ومسؤول العلاقات العامة في المدارس الأستاذ سلطان السنيد .
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