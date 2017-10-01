نفذ قسم الاشراف التربوي ممثلا بوحدة القيادة المدرسية صباح يوم الخميس الموافق ٧/١/١٤٣٩ اللقاء الأول لجميع قائدات المدارس بالمحافظة للعام ١٤٣٨/١٤٣٩ تحت عنوان(بالهمة نصل للقمة) وذلك في الابتدائية التاسعه عشر بالمصانع الحربية بحضور كلا من المساعد للشؤون التعليمية (بنات) ا.سماح بنت مبارك الذيبان ورئيسة قسم الاشراف التربوي ا.هدى بنت حبيب العتيبي وبعض رئيسات الأقسام النسائية المشاركة والمشرفات التربويات وحضور مميز من قائدات المدارس … حيث يهدف اللقاء الى توعيه وتوجيه قائدات المدارس للاستعداد لهذا العام بجديه ..
وقد بدأ القاء بتلاوة بآيات من الذكر الحكيم ثم كلمة رئيسة وحدة القيادة المدرسية ا.نورة الشهراني شكرت فيها القائدات على جهودهم للعام المنصرم ونجاح اسبوع التهيئة وذكرت بعض النقاط الهامة والتوجيهات الادارية ، كما شارك في اللقاء عدد من الاقسام النسائية التي ذكرت فيها التوجيهات الهامه مع بداية العام الدراسي الجديد ..
ومن الاقسام المشاركه ..
ا.زهرة الشدي رئيسة قسم التوعيه الاسلاميه .ا.ليلى الشهراني المساعد لشؤون المعلمين ،ا.فاطمة مدعث الدوسري وحده الاستشارات ، ا.فاطمة الدوسري قسم وحده المتابعه ،ا.جميلة المهنا الاختبارات والقبول ، امل الرويبعه قسم نشاط الطالبات، ا.عفاف الجمعه قسم قضايا شاغلات الوظائف التعليمية، ا.امل المفرح قسم التخطيط المدرسي ، ا.تهاني العتيبي وحده الشراكة المجتمعيه ، ا.عائشه العنزي مشرفة قسم الامن والسلامة ، ا.رضاء الدوسري منسقه فطن .
وفي ختام اللقاء القت المساعد للشؤون التعليمية ا.سماح الذيبان بكلمتها التي كان لها الاثر في نفوس القائدات من شكر وثناء على الجهود المبذولة في الميدان مع التاكيد على بعض التوجيهات الادارية متمنية عاما حافلا بالتميز والانجاز.
كما تم تكريم قائدة ب١٩ على الاستضافة وكذلك قائدة ب ٣٨ على استضافة اللقاء الخاص بالمستجدات .
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