أعلن نادي الشباب، مساء اليوم الأحد، عن توقيع المدرب الأوروغواياني خوسيه دانيال كارينيو، رسميا لقيادة الفريق الأول لكرة القدم حتى نهاية الموسم الجاري.
وقال النادي عبر حسابه الرسمي في “تويتر” : “يعقد المدرب دانيال كارينيو مؤتمراً صحفياً يوم الإثنين وذلك بعد توقيعه الرسمي مع النادي”.
يشار إلى أن إدارة الشباب كانت قد أقالت سامي الجابر مدرب الفريق السابق بعد خسارته أمام الباطن في الجولة الثالثة بهدفين مقابل هدف، وعينت الإنجليزي مارك نوبل مؤقتاً.
ويعتبر كارينيو بطلا في نادي النصر، الذي أقال بدوره مدربه جوميز، حيث كان قد قاده في موسم 2013 / 2014 لتحقيق بطولة الدوري بعد غياب طويل، فيما تداول مشجعوه أخبارا تفيد باحتمال التعاقد معه قبل أن يخطفه الشباب رسميا. وفق”أخبار24″.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج