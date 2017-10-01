أعلن رئيس مجلس إدارة رابطة دوري المحترفين، ياسر المسحل، اليوم الأحد، عن تقديم استقالته من رئاسة مجلس إدارة الرابطة، فيما كشفت مصادر أن أندية الرابطة تقدمت بطلب لتشفير مباريات الدوري.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد اليوم الأحد بالرياض، بحضور ممثلي أندية الدوري السعودي باستثناء نادي الرائد.
ورفع مجلس إدارة الرابطة طلب توصية من قبل الأندية للاتحاد السعودي بفتح عدد طلب طواقم الحكام الأجانب مع تخفيض رسوم إحضارهم بحيث يكون العدد مفتوحا لكل نادٍ طوال الموسم إضافة إلى تجربة الحكم الخامس.
من ناحية أخرى، كشفت مصادر، أن مجلس إدارة الرابطة اتفق على رفع طلب لاتحاد الكرة لتشفير مباريات الدوري 2017-2018 تلفزيونيا لجلب مردود مادي أكبر، يساعد الأندية في تجاوز الأزمات المالية الحالية، وتطوير الكرة، وهو الأمر الذي لم يذكره البيان الرسمي للرابطة، الذي أُعلنت فيه استقالة المسحل من منصبه. وفق”أخبار24″.
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