سعد بن سليمان الفريخ

سلمان بن أحمد العيد

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هدّدوه وعائلته وعانى من الهجوم.. عضو شورى سابق يروي معاناته قبل 12 عاماً حينما طالب بقيادة المرأة