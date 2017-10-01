شهد قصر السلام بجدة، اليوم (الأحد)، تدشين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عدداً من المشاريع الحيوية والمهمة لمدينة الطائف، والتي ستشمل المناطق المجاورة لها.
وضمت المشروعات الجديدة مطار الطائف الجديد، ومدينة سوق عكاظ، وواحة التقنية، والضاحية السكنية، والمدينة الصناعية، والمدينة الجامعية، وهي على النحو التالي:
أولا: مطار الطائف الدولي:
انطلق العمل بقيام الهيئة العامة للطيران المدني بتوقيع عقد إسناد تطوير وتشغيل مطار الطائف الجديد إلى تحالف أطياف والمكون من شركة أسياد وشركة اتحاد المقاولين بالإضافة إلى شركة مطارات ميونخ، ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه عام 2020م، وبإنجاز مطار الطائف تكون رؤية 2030م حققت أول مشاريعها في منطقة مكة المكرمة، وتبلغ تكلفته 3.137.000.000 ريال بمساحة تقدر بـ 48 مليون م2.
ثانياً: مدينة سوق عكاظ:
بدأت المرحلة الأولى للسوق تحت إشراف إمارة المنطقة، وتم تأسيس بعض مباني الفعاليات، كخيمة عكاظ وجادة عكاظ وكذلك إيصال الطرق والكهرباء للموقع، ثم انتقل الإشراف على السوق بدءًا من عام 1438هـ إلى الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. لتنطلق المرحلة الثانية لتطوير السوق. ويأتي مشروع مدينة سوق عكاظ ضمن مبادرات الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني في برنامج التحول الوطني 2020م الذي أقره مجلس الوزراء، وخصص ميزانية للمشروع بلغت 815 مليون ريال إضافة إلى مشاركة القطاع الخاص في المشاريع لتبلغ تكلفة المرحلة الأولى 3,318,861,665 ريالاً.
وسيجذب مشروع تطوير مدينة سوق عكاظ أكثر من 260 ألف سائح سنوياً، مع أثر على الناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 294 مليون ريال، وتوفير أكثر من 4400 وظيفة إضافية مستحدثة، وبناء حوالي 1250 غرفة فندقية و130 وحدة سكنية.
وقد تم الانتهاء من إعداد المخطط الهيكلي والمخططات التنفيذية للبنية الأساسية، كما تم بناء الأجزاء الرئيسية في المشروع وخاصة ما يتعلق بالبنية التحتية (طرق، كهرباء، ومياه)، والانتهاء من إنشاء خيمة عكاظ، وجادة عكاظ، ومسرح الفنون.
ثالثاً: واحة التقنية:
انطلق العمل في مشاريع واحة التقنية، وتم اختيار تحالف شركات عالمية لتصميم (واحة التقنية)، والتي تضمنها عقد بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وممثلين عن مجموعة “مورجانتي” لتخطيط وتصميم الواحة الكبرى للتقنية بالطائف، وقد تم تسليم أرضين لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لإنشاء مشروع واحة التقنية بمساحة 35 مليون م2، وتم البدء بتجهيز مساحات محددة منها تمهيداً للبدء في إنشاء المشاريع.وفق “أخبار24”.
ليحقق المشروع بعد الانتهاء منه الرؤية التنموية للمحافظة، ويتكون المشروع من أربعة مشاريع وهي:
1. مشروع تصنيع وتجميع طائرة الأنتونوف على مساحة 500 ألف م2، بالإضافة إلى إنشاء مطار مخصص لأغراض التصنيع بمدرج خاص للتجارب طوله 3.5 كلم، وتم البدء في تنفيذه ومن المتوقع الانتهاء من المشروع عام 2021م.
2. مشروع بناء مصنع إنتاج الألواح الشمسية على مساحة 25 ألف م2، وسيقوم المصنع بتوفير مزيج من مصادر الطاقة المتجددة بقدرة 5ر9 ميجاواط بحلول عام 2030م.
3. مشروع إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الخلايا الكهروضوئية والنظيفة بإنشاء محطة توليد الكهرباء بالطاقة الشمسية بطاقة إنتاجية 1 ميجاواط يومياً وتصل إلى 30 ميجاواط خلال السنوات القليلة القادمة إن شاء الله.
4. مشروع الأعلاف فائق النمو على مساحة 50 ألف م2، وتتميز هذه الأعلاف باستخدامها كميات محدودة من المياه وسرعة تكاثرها وغزارة في الإنتاج، وسيبدأ الإنتاج عام 2020م.
رابعاً: الضاحية السكنية:
انطلق العمل في الضاحية السكنية بتوقيع عقود البنية التحتية للمرحلة الأولى، وتليها المرحلة الثانية والثالثة بتكلفة 590 مليون ريال لأعمال البنية التحتية الخاصة بأعمال التمهيد والسفلتة، ويعد المشروع من أكبر المشاريع في منطقة مكة المكرمة، حيث يستوعب أكثر من 10 آلاف وحدة سكنية، سيتم إنشاء 3919 وحدة سكنية و6670 أرضاً سكنية مطورة بالكامل بمساحة 12.140.815م2.
خامساً: المدينة الصناعية:
تعتبر المدينة الصناعية بالطائف الجديد أول مدينة صناعية بالمحافظة، وتبعد عن وسط الطائف مسافة 55 كلم، وعن المطار مسافة 29 كلم تقريباً، بمساحة إجمالية 11 مليون م2، وتتضمن المرحلة الأولى إنشاء مجموعة من الصناعات الثقيلة والمتوسطة والخفيفة ومركز للتدريب المهني واستعمالات أخرى على مساحة تقدر بـ 1 مليون م2. وتقدر تكلفة المرحلة الأولى 120مليون ريال.
سادساً: المدينة الجامعية
يقع مشروع المدينة بمنتزه سيسد الوطني بمدينة الطائف، وبدأ العمل في إنشاء مدينة جامعية متكاملة كأحد المكونات الرئيسية لمشروع (الطائف الجديد) بهدف خدمة سكان محافظة الطائف والمراكز التابعة لها، ويتكون المشروع حالياً من 16 مشروعاً إنشائياً داخلياً لعدد من الكليات والمجمعات السكنية على مساحة تقدر بـ 16.344.000م2، وتبلغ تكلفة إنشاء المشروع 2 مليار ريال، ويعتبر المشروع في مراحل التنفيذ والعمل على استكمال الطريق الرئيسي الدائري حول المدينة الجامعية وربطه بالطريق الدائري لمدينة الطائف.
فيديو|#خادم_الحرمين_الشريفين يدشن #مشروعات_الطائف_الجديدة .#القناة_السعوديةpic.twitter.com/ynWSm
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