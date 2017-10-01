كشفت وزارة التجارة والاستثمار اليوم (الأحد)، ملابسات مداهمة مطبعة مخالفة في أحد المستودعات بالرياض، تتم من خلالها طباعة المصحف الشريف بكميات كبيرة.
وأوضحت الوزارة أن المطبعة قامت بطباعة أعداد كبيرة من المصحف الشريف، تجاوزت 100 ألف نسخة، في مخالفة صريحة للأمر السامي الذي وجّه بمنع طباعة المصحف الشريف في الداخل في غير مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة.
وأضافت أن الفرق الرقابية بوزارة التجارة والاستثمار بادرت أمس بضبط الكميات وتسليم الموقع إلى وزارة الثقافة والإعلام، لاتخاذ الإجراءات النظامية بحكم الاختصاص، كما أغلقت وصادرت جميع النسخ المضبوطة، واستدعت صاحب المنشأة، لمساءلته وفق النظام. وفق “أخبار24”.
#التجارة تضبط مطبعة تقوم بطباعة المصحف في مخالفة واضحة للأمر السامي بعدم طباعة القرآن خارج مجمع الملك فهد لطباعة المصحف. #الإخبارية #عاجل
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