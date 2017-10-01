قضت المحكمة الجزائية في مكة المكرمة اليوم الأحد بتبرئة مجموعة بن لادن وجميع المتهمين الـ13 في قضية سقوط رافعة الحرم، من جميع التهم المنسوبة إليهم، وذلك لعدم اكتمال أركان المسؤولية.
وأوضحت الدائرة الجزائية أنه يحق للأطراف استئناف الحكم الذي يعد ابتدائيا، خلال المدة المقررة نظاما بعد استلامه خلال الأسابيع المقبلة.
من جانبه، أعلن ممثل النيابة العامة اعتراضه على الحكم، وعزمه تقديم لائحته الاعتراضية التي سترفع لمحكمة الاستئناف خلال شهر من استلام صورة صك الحكم الابتدائي.
يذكر أن القضية المنظورة منذ عامين شهدت منعرجات عديدة خلال الفترة الماضية، كان آخرها ما قدمه ممثل الادعاء العام في رد على دفوعات المتهمين التي قدموها خلال الجلسة الماضية، ونفوا خلالها مسؤولية موكليهم عن حادثة سقوط الرافعة، وعما نتج منها. وفق”أخبار24″.
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