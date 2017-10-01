يستعد متمردو جيش التحرير الوطني الكولومبي للدخول في هدنة تاريخية، قد تكون مؤقتة مع القوات الحكومية الكولومبية، تبدأ اليوم الأحد، وذلك بعد نصف قرن من النزاع المسلح.
وسيستمر وقف إطلاق النار المبدئي بين جيش التحرير الوطني والقوات الحكومية حتى 9 يناير، وهو يمثل الإنجاز الأكبر حتى الآن من محادثات السلام بين الجانبين التي بدأت في فبراير في كويتو في الإكوادور وهدفت إلى إنهاء أطول نزاع مسلح في الأمريكيتين، وفقًا لما أوردت “سكاي نيوز عربية.
وأمر زعيم مقاتلي جيش التحرير نيكولاس رودريجيز مقاتليه “بوقف كل انواع النشاطات العسكرية والالتزام التام بوقف إطلاق النار” الذي يبدأ الأحد بعد منتصف الليل.
في المقابل توقف القوات المسلحة الكولومبية كل عملياتها ضد المتمردين.
وقال الرئيس الكولومبي خوان مانويل سانتوس إنه يأمل أن تكون الهدنة “خطوة أولى من اجل تحقيق السلام” مع المجموعة المسلحة.
وكانت الحكومة قد توصلت في وقت سابق الى اتفاق نزع سلاح “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) إحدى اقدم واقوى المجموعات المسلحة في القارة. وفق “لعاجل”.
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