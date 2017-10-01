قضى سعوديان من منطقة تبوك في حادث سير بمنطقة الشيدية (40 كيلومترا من محافظة معان الأردنية).
وأوضحت إدارة الإعلام في المديرية العامة للدفاع المدني الأردني أن فرق الإنقاذ والإسعاف في المديرية تعاملت مساء أمس الأول (الجمعة) مع حادثة تصادم وقع بين سيارتين بمنطقة الشيدية باتجاه معان ونتج عنها وفاة ستة أشخاص (سعوديين اثنين، وأربعة أردنيين).
وأضافت إدارة الإعلام أن كوادر الدفاع المدني تحركت على الفور إلى موقع الحادثة وعملت على إخلاء المتوفين إلى مستشفى معان الحكومي.
يشار إلى أن الطريق بين الحدود السعودية الأردنية حتى محافظة معان يشهد حوادث سير كثيفة لضيق الطريق وعدم توفر وسائل السلامة فيه. وفق”أخبار24″.
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