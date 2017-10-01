توفي عامل نظافة من الجنسية البنغالية، اليوم السبت، بأحد المساجد في ينبع الصناعية أثناء قراءته للقرآن الكريم بين وقت الآذان وإقامة صلاة الفجر.
وأفاد أحد مرافقي العامل، أن المتوفى ويدعي عبدالسلام البنقالي، عامل ستيني يعمل في شركة متعاقدة مع الهيئة الملكية بإدارة المرافق العامة منذ 7 سنوات، كاشفا أنه توفي بين الأذان والاقامة وهو صائم ويقرأ القرآن.
من جهته، نعى رئيس المسؤولية الاجتماعية بالهيئة الملكية بينبع مروان الكعكي، وفقا لـ “تواصل”، العامل، مؤكدا أنه كان من أول الحاضرين للمسجد، وكان حريصا على رفع الأذان.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج