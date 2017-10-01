أقدم مقيم من الجنسية اليمنية على إحراق مسجد بمحافظة الداير في منطقة جازان أمس (الجمعة)، فيما تمكنت الجهات الأمنية بجازان من القبض عليه، مع مواصلة التحقيقات في الواقعة للوقوف على أسبابها.
وبّين متحدث فرع الشؤون الإسلامية بجازان محمد كريري، أن القائم بحرق المسجد يقطن بجبل الذاري الأغبر، لافتاً إلى أنه حاول الاعتداء على أحد جيران المسجد وهو رجل مُسن، من خلال إشعاله النيران بغرفة مجاورة للمسجد، بعد إضرام النار في المسجد ومحتوياته.
ولفت كريري إلى أن النار التي اشتعلت في المسجد التهمت الأثاث والمصاحف الموجودة بداخله، موضحاً أن الجهات الأمنية تواصل تحقيقاتها في الواقعة تمهيداً لإحالتها إلى الجهات القضائية. وفق”أخبار24″.
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