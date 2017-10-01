أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي الأرجنتيني إدغاردو باوزا، عن قائمة لاعبي الأخضر المقرر لهم المشاركة في مباراتي المنتخب أمام منتخبي جامايكا وغانا الوديتين، والمقرر إقامتهما يومي 7 و10 من أكتوبر الجاري.
ومن المقرر أن ينضم أفراد القائمة المختارة إلى معسكر إعدادي يقام في العاصمة الرياض بداية من الثاني من أكتوبر وحتى العاشر من الشهر نفسه، وذلك ضمن البرنامج الإعدادي للأخضر استعداداً لمشاركته في مونديال روسيا 2018.
وضمت القائمة 34 لاعباً شملت كلاً من:
حراسة المرمى: ياسر المسيليم- عبدالله المعيوف، محمد العويس، عبدالله العويشر.
خط الدفاع: أسامة هوساوي، عمر هوساوي، معتز هوساوي، محمد آل فتيل، عبدالله الحافظ، عبدالله الزوري، منصور الحربي، ياسر الشهراني، سعيد المولد، محمد البريك، عبدالرحمن العبيد، عبدالله الشمري، محمد خبراني.
خط الوسط: سلمان الفرج، عبدالملك الخيبري، عبدالمجيد الرويلي، عبدالله عطيف، محمد كنو، عبدالله المطيري، عبدالله الجوعي، يحيى الشهري، سالم الدوسري، حسين المقهوي، سلمان المؤشر، عبدالفتاح عسيري، أحمد الفريدي، محمد الكويكبي، فارس عابدي. وفق “أخبار 24”.
خط الهجوم: محمد السهلاوي، هزاع الهزاع.
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