قرر رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ أمس (السبت)، ضم لاعب الاتحاد السابق محمد نور لعضوية لجنة استقطاب المواهب الكروية من مواليد المملكة، على أن يبدأ مهماته اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
واستقبلت اللجنة التي ضمت عضويتها محيسن الجمعان وفؤاد أنور ونواف التمياط وحمزة إدريس ومحمد شلية، وبدأت مهامها في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، أكثر من خمسة آلاف موهبة، وتم اختيار 70 لاعباً منهم في مختلف المراكز.
يشار إلى أن اللجنة قد أعلنت تمديد فترة استقبال المواهب؛ نظراً لكثافة الإقبال، ليشمل عملها الرياض والأحساء وجازان، وقد أنهت مهامها في الرياض، وستتواجد في الأحساء نهاية الأسبوع الحالي. وفق”أخبار24″.
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