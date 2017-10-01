فاجأ الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني لفريق الهلال الصحفيين الذين تواجدوا في المؤتمر الصحفي، الذي أعقب مباراة الهلال والقادسية بالانسحاب منه، مبيناً أنه لا يرغب في الحديث عن المباراة وسينتظر حتى انتهاء البطولة الآسيوية.
وأثناء جلوس دياز في المؤتمر الصحفي عقب المباراة، قال إنه لا يرغب في الحديث عن المباراة وسيحدد مصيره مع الهلال بالبقاء أو الرحيل بعد انتهاء البطولة الآسيوية، قبل أن يترك المؤتمر ويغادر وطلب من المترجم الخاص به أن يتبعه.
من جانبه، كشف رئيس نادي الهلال الأمير نواف بن سعد عن السبب الذي دفع دياز لهذا التصرف، مشيراً في تصريحات عقب المباراة، إلى أن المدرب الأرجنتيني أوضح له أن ما حدث منه كان لحظة غضب، وأكد أنه يحترم عقده وسيستمر مع النادي.
وأضاف الأمير نواف أن دياز كان يشعر بالإحباط نتيجة الحضور الجماهيري القليل في المباراة، رغم الأداء الجيد للفريق وآخرها الفوز على بيرسبوليس الإيراني في البطولة الآسيوية، بالإضافة إلى صافرات الاستهجان ضد بعض اللاعبين.
يذكر أن مباراة الهلال والقادسية في الجولة الخامسة من الدوري انتهت بفوز الهلال بهدفين مقابل هدف واحد، ليعزز صدارته للبطولة برصيد 13 نقطة.
رئيس #الهلال الأمير #نواف_بن_سعد: صافرات الاستهجان وعزوف الجماهير عن الحضور أحبطت المدرب #ديازhttps://t.co/9tzvOAQjad#الهلال_القادسية pic.twitter.com/ejLfVkJTKq
— عين اليوم (@3alyoum) ٣٠ سبتمبر، ٢٠١٧
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج