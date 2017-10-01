قاد المهاجم والجلاد الفنزويلي ريفاس فريق الهلال امس السبت للظفر بنقاط مواجهة القادسية ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دوري المحترفين السعودي والتي أقيمت في استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز) بالعاصمة الرياض.
حيث تمكن ريفاس من صناعة هدف الهلال الأول لصالح زميله البرازيلي إدواردو في الدقيقة 12 من زمن مجريات الشوط الأول فيما سجل الهدف الثاني لصالح الهلال بتسديدة قوية من خارج منقطة الـ 18 عند الدقيقة 59 من زمن الشوط الاثاني فيما حمل هدف القادسية إمضاء المحترف البرازيلي إلتون جوزيه عند الدقيقة (51).
وبهذه النتيجة يضمن الهلال تصدره لترتيب دوري المحترفين السعودي برصيد 13 نقطة فيما تجمد رصيد القادسية عند 7 نقاط.
وفق “الرياض”.
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