اتخذت 3 جامعات بالمملكة خطوات عملية نحو تفعيل قرار السماح للمرأة بقيادة السيارة، سواء بإعداد الخطط المرورية ومواقف السيارات، أو بإنشاء مدارس لتعليم منسوبات تلك الجامعات القيادة.
ووجهت إدارة جامعة الملك فيصل بالأحساء، الإدارات المعنية بالأمن والسلامة والمشاريع والخدمات في الجامعة بإعداد خطة مرورية وخدمية لتهيئة المرافق لمنسوبات الجامعة، فيما هيأت جامعة الملك سعود 4500 موقف لطالباتها ومنسوباتها.
بدورها، أعلنت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن أنها ستعمل على إنشاء مدرسة لتعليم الفتيات قيادة السيارات بالتعاون مع الجهات المختصة، مشيدةً بالأمر السامي الخاص بالسماح للمرأة بإصدار رخصة القيادة، واصفةً إياه بالقرار التاريخي والحدث المهم.وفق “أخبار 24”.
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