أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم (السبت)، أن المملكة تشارك المجتمع الدولي من خلال مؤسساتها الحكومية والمجتمع المدني في الاحتفال باليوم العالمي للمسنين الذي يحل غدا الأحد.
وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة خالد أبا الخيل، أن الوزارة أعدت برنامجاً بهذه المناسبة، يتضمن عددا من الأنشطة والفعاليات، في كافة مدن ومحافظات المملكة، وذلك بهدف زيادة الوعي لدى كافة شرائح المجتمع بفئة المسنين.
وأضاف أن الوزارة تقدم العديد من الخدمات لهذه الفئة، من خلال الخدمات الطبية والبرامج الاجتماعية المتنوعة، ومن بينها خدمات الزيارات المنزلية، وتوفير خدمة الأجهزة الطبية، كما تقدم لهم برامج اجتماعية عبر مراكز التنمية الاجتماعية، ولجان التنمية الأهلية، ودواوين كبار السن الشعبية، والجمعيات الخيرية والجمعيات المتخصصة لخدمة المسنين.
وأبان أبا الخيل، أن الخدمات الطبية والرعاية التي تقدم لكبار السن من ذوي الاحتياجات الخاصة، تشمل اعانات مالية، وأجهزة طبية، وبرامج السيارات، والتأشيرات، وبطاقات التخفيض والمواقف، مشيرا إلى أن الوزارة خصصت 12 دارًا للرعاية الاجتماعية للإيواء، في عدد من المدن والمحافظات، وذلك لإيواء المسنين.وفق “أخبار 24”.
ولفت إلى أن هذه الدور تدقم خدماتها لمن لم تسعفهم ظروفهم الاجتماعية والأسرية بالسكن داخل أسرهم، ويقدم لهم جميع الخدمات الصحية، والعلاجية، والتأهيلية، والعلاج الطبيعي، في تلك الدور، تحت إشراف طواقم طبية متكاملة، وفرق مدربة في هذا المجال، حيث يستفيد من تلك الدور نحو 394 من الذكور، و 238 من الإناث.
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