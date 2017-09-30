إن كنت تعتمد على هاتفك الذكي لإجراء عمليات البحث، فإليك 4 نصائح تساعدك على إجراء عمليات بحث أكثر فاعلية، ومن هذه النصائح ما يلي:
1- الاعتماد على تطبيق غوغل
الكثير من المستخدمين يقومون بإجراء عمليات البحث باستخدام المتصفح الأساسي على هواتفهم الذكية مثل كروم، في حين أن تطبيق غوغل يتيح للمستخدمين القيام بعمليات البحث بطريقة أكثر مرونة وفاعلية.
وبخلاف القيام بعمليات البحث، فإن التطبيق سيساعدك في الحصول على المعلومات التي تهمك وإيجاد إجابات سريعة على أسئلتك واستعراض اهتماماتك والحصول على المستجدات في المواضيع التي تفضلها، كما أن التطبيق مثبت مسبقاً على أغلب الهواتف العاملة بنظام أندرويد، وكذلك يُمكن تنزيله من متجر غوغل بلاي أو من متجر آب ستور.
2- البحث الصوتي
سواء كنت تعتمد على تطبيق غوغل أو تقوم بالبحث من خلال المتصفح على هاتفك الذكي، فيمكنك الاستفادة من ميزة البحث الصوتي والحصول على النتائج فورية بدلاً من كتابة عبارات البحث في الخانة المخصصة، كل ما عليك فعله هو النقر على أيقونة الميكروفون التي تظهر بجانب الخانة المخصصة للبحث ومن ثم نطق العبارة التي ترغب بالبحث عنها.
3- تحديث الموقع الجغرافي
عند تحديث موقعك الجغرافي على الهاتف الذكي، ستحصل على نتائج بحث أكثر دقة مرتبطة بالموقع الخاص بك مثل المتاجر ومحطات الوقود والمطاعم القريبة منك وغيرها، حيث يستخدم محرك البحث موقعك الجغرافي لعرض نتائج بحث أكثر صلة بمكانك الحالي، وكل ما عليك فعله هو تفعيل الموقع الجغرافي من الإعدادات داخل الهاتف الذكي وكذلك التحقق من إضافة موقعك الجغرافي الحالي أسفل صفحة البحث وذلك عند استخدام المتصفح.وفق “تواصل”.
4- تصفية النتائج غير الملائمة
يُمكنك تجنب ظهور نتائج البحث المسيئة وغير الملائمة من خلال تفعيل ميزة التصفح الآمن سواء كنت تستخدم تطبيق غوغل أو المتصفح عند القيام بالبحث، ولتفعيل ميزة البحث الآمن في تطبيق غوغل اذهب إلى “إعدادات” من داخل التطبيق ثم اختر “الحسابات والخصوصية”، بعدها قم بتفعيل خيار “فلتر البحث الآمن”.
أما عند إجراء عمليات البحث عبر المتصفح، فانتقل بداية إلى صفحة إعدادات البحث ومن تبويب “فلاتر البحث الآمن” قم باختيار “تصفية النتائج الإباحية”.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج