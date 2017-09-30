تتضارب الأنباء حول العدد الأمثل من الساعات اللازمة للنوم، فهناك من يقول إنه كلّما كبر سن الشخص قلّت حاجته للنوم. لكن في الواقع، إن كان عمرك يتراوح ما بين الـ 18 و60 عاماً، فأنت بحاجة إلى سبع ساعات من النوم على الأقل.
وفي هذا الصدد، سوف نتعرف إلى أضرار عدم النوم بالمقدار الكافي، بحسب ما ذكرته قناة سي إن إن الأمريكية:
أولاً: ضعف الجهاز المناعي أمام الأمراض، مثل فرط البدانة والسكري وأمراض الأوعية الدموية والجلطات وحتى الاكتئاب.
ثانياً: ضعف الذاكرة وقدرة الدماغ على حفظ الذكريات الجديدة، لأن الذكريات تثبت في الذهن خلال النوم العميق والحلم.
ثالثاً: تراجع قدرة الدماغ على تعلم مهارات جديدة بنسبة 40%.
رابعاً: تكرار حرمان الجسم من النوم الكافي يؤدي إلى جعلك أكثر عرضة للشعور بالعصبية أو التوتر أو الاكتئاب.
خامساً: زيادة إمكانية ارتكاب أخطاء وتراجع سرعة الأداء في إنجاز المهمات، وتراجع القدرة على السيطرة على المشاعر.
سادساً: عدم النوم بشكل كافٍ ولو لليلة واحدة يُبطِّئ ردود الفعل وقدرة العقل على الانتباه. وأشارت مؤسسة أمن الطرق في المملكة المتحدة وأيرلندا إلى أن خطورة القيام بحادث مروري لدى النوم لخمس ساعات أو أقل يساوي خطورة القيام بحادث لدى القيادة تحت تأثير الكحول.وفق “تواصل”.
سابعاً: عدم النوم بشكل كافٍ يؤذي الرغبة الجنسية.
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