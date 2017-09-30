عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد اجتماعا برئاسة مدير عام الجمارك السعودية أحمد الحقباني، وبحضور الشيخ أحمد آل خليفة رئيس الجمارك البحرينية نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لجسر الملك فهد.
وأكد المجلس في اجتماعه على استمرارية العمل في تطوير الأعمال والارتقاء بمستوى الخدمات بالجانبين (السعودي والبحريني) التي تقدمها المؤسسة للمسافرين ومرتادي الجسر لتسهيل حركة النقل والتنقل بين البلدين الشقيقين.
وشدد المجلس خلال الاجتماع الذي حضره عدد من أعضاء المجلس من الجانبين السعودي والبحريني، على أهمية تطوير مناطق الإجراءات ورفع مستوى الخدمات في جسر الملك فهد.وفق “أخبار 24”.
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