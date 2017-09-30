أعلنت وزارة العدل أن محاكم التنفيذ تسترد يوميًا مبلغ 692 مليون ريال، وتعمل على إعادتها إلى مستحقيها، مبينة أن إجمالي المبالغ التي أسهمت المحاكم بقوة النظام في استردادها خلال 229 يومًا العام الماضي 1438هـ بلغ (158 مليار ريال).
وأوضحت الوزارة في تقرير صدر اليوم السبت أن إجمالي طلبات التنفيذ المنتهية التي أنجزتها محاكم التنفيذ في مختلف مناطق المملكة خلال العام الماضي 1438هـ بلغت (345.455) طلباً تنفيذياً منتهياً شمل مختلف أشكال السند التنفيذي من أوراق تجارية، وأحكام مالية صادرة، ومحاضر صلح، وكمبيالات، وشيكات، وغيرها مما يعد سنداً تنفيذياً.
وأبانت أن إجمالي مبالغ طلبات التنفيذ الواردة العام الماضي بلغ 194 مليار ريال، بينما بلغ إجمالي الطلبات الواردة لمحاكم التنفيذ (444.208) طلبات تنفيذية.وفق “أخبار 24”.
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