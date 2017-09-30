دعا الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، إلى تدريب الطلاب في المدارس على كيفية مواجهة الزلازل وإخلاء المباني، حيث توقعت المؤشرات حدوث زلزال قوي في المملكة خلال 50 سنة.
وأوضح المسند أن الزلازل تقع فجأة دون مقدمات ومؤشرات تمكن الإنسان من التصرف والهروب، فهي ليست كالحوادث الفلكية والتقلبات الجوية يمكن التنبؤ بها، كما أن المملكة ليست بمنأى عن الزلازل.
وأضاف أنه قد حدثت، عبر التاريخ المرصود من عام 112م وحتى الآن، 235 هزة محسوسة في وسط الجزيرة العربية فقط، كما حدثت 12 هزة في الفترة نفسها بقوة 6 درجات نجمت عنها أضرار مختلفة، وأن مؤشرات البيانات الاحصائية العلمية الجيولوجية توحي أن أقوى زلزال متوقع خلال 50 سنة قادمة في السعودية، ستبلغ قوته 6.5 درجة.وفق “أخبار 24”.
واقترح المسند، أنه بغض النظر عن دقة الدراسات العلمية في هذا الشأن، فعلى الجهات المعنية أن تقوم بتدريب الطلاب والطالبات في المدارس على كيفية مواجهة الزلازل وإخلاء المباني وذلك بشكل سنوي، حيث لن يكلف ذلك إلا حصتين في العام.
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