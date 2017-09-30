أصدرت النيابة العامة، اليوم (السبت)، أمراً بضبط مغردٍ وصف كل مؤيد لقرار قيادة المرأة للسيارة بالديوث الذي يجب أن يقتل.
وأكد مصدر بالنيابة العامة، أنها ستلاحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على المجتمع والتجاوز بحق الآخرين أو التحريض عليهم.
وأوضح المصدر أن النيابة العامة لديها الإمكانات اللازمة لحماية المجتمع وحفظ حقوقه.
يشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أصدرت قبل يومين أمراً بالقبض على شاب هدد في مقطع فيديو بالاعتداء على النساء إذا تعطلت سياراتهن في الشوارع.وفق “أخبار 24”.
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