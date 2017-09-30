تسبب عبث طفل ببندقية هوائية في إصابته برصاصة اخترقت قفصه الصدري واستقرت في القلب، فيما تمكن فريق طبي بمركز الأمير سلطان لطب وجراحة القلب في القصيم من إنقاذه.
وأوضح الدكتور عبدالله القويعي، استشاري أمراض القلب والقسطرة بالمركز، أنه تم استقبال طفل يبلغ من العمر 11 عاما وهو مصاب برصاصة بندقية هوائية أثناء عبثه بها، التي اخترقت القفص الصدري، واستقرت في الجهة اليمنى من القلب.
وأضاف أنه تم تحويل الطفل المصاب إلى معمل القسطرة، ليباشر الفريق الطبي هناك استخراج الرصاصة من القلب في وقت قياسي بدون أي مضاعفات أو الحاجة للتدخل للجراحة، مشيرا، بحسب “سبق”، إلى أن الطفل خرج من المستشفى سليما معافى.
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