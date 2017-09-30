لقي طفل صومالي (9 سنوات) مصرعه غرقاً في بحيرة الأربعين بمنطقة البلد بمحافظة جدة.
وعلمت “سبق” أن مركز العمليات الموحد بمنطقة مكة المكرّمة، تلقى بلاغاً من مقيم يمني؛ ذكر فيه أن طفلاً سقط في البحيرة طالباً غوث الجهات المعنية لانتشاله، وتمكّن مركز العمليات على الفور من تمرير البلاغ للدفاع المدني ولحرس الحدود؛ حيث تمّ تحريك فرقة الإنقاذ المائي بالدفاع المدني، وعند وصول الفرقة تمّ إخراجه ونقله عن طريق الهلال الأحمر إلى مستشفى الملك عبدالعزيز.
وأشارت المصادر إلى أنه تمّ تسليم القضية لحرس الحدود بحكم الاختصاص.
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