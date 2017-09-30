بات مهاجم النصر السابق اللاعب الإكوادوري خايمي أيوفي، أبرز لاعبي فريقه “بكين رينيه” الصيني الناشط في دوري الدرجة الثانية هناك.
ويحتل أيوفي صدارة هدافي فريقه برصيد 18 هدفًا بعد مرور 27 جولة من المسابقة، وهو ضمن الثلاثة الهدافين الأوائل في المسابقة.
صحيفة “teradeportes” قالت عن اللاعب: إنه أهم لاعبي فريقه وأن صوره تملأ الشوارع هناك؛ حيث قالت: إن جماهير فريقه تضع عليه آمالها في تحقيق حلم الصعود للدوري الممتاز.
ونادي أيوفي يحتل المركز الثاني في المسابقة متأخرًا عن نادي داليان صاحب المركز الأول بثلاث نقاط فقط.
وسبق لأيوفي أن احترف في النصر في تجربة كانت مميزة للاعب لكنها لم تُستكمل بسبب إصابة قوية تعرض لها أمام الرائد في نصف نهائي كأس ولي العهد، والتي أبعدته عن الملاعب مدة 10 أشهر.وفق “سبق”.
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