ثمنت إدارة الهلال برئاسة الأمير نواف بن سعد، الاهتمام والمتابعة الكبيرة التي حظي بها الفريق الأول لكرة القدم “ممثل الوطن” في دوري أبطال آسيا من الهيئة العامة للرياضة، والدعم الذي يتلقاه من رئيس الهيئة تركي آل الشيخ، وسعيه لتحفيز الفريق باهتمامه بكل ما يمثل الوطن في المحافل الرياضية الدولية.
كما ثمن المجلس اهتمام الاتحاد السعودي لكرة القدم، بممثل الوطن في البطولة الآسيوية، ووقوفه إلى جانب النادي، وتأجيله لمواجهة الفريق مع الرائد، ضمن الجولة السادسة، إلى يوم 30 من شهر أكتوبر المقبل، حيث أوجد الاتحاد حلا آخر بعد أن تقدم النادي بطلب عدم انضمام اللاعبين الدوليين إلى معسكر المنتخب السعودي.
وشددت إدارة الهلال، على أولوية الاهتمام بالمنتخب، معبرا عن سعادته بوصوله إلى كأس العالم في روسيا، وتحقيقه لنتائج مشرفة الفترة الماضية، مشيرا إلى هذا الاهتمام والدعم من هيئة الرياضة، والاتحاد السعودي غير مستغرب، مع ممثل الوطن في البطولة الآسيوية.وفق “أخبار 24”.
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