نصحت جمعية حماية المستهلك قائدي المركبات باتباع 18 طريقة لمساعدتهم على خفض استهلاك الوقود.
ودعت الجمعية قائدي المركبات لتجنب القيادة بسرعات عالية، والحرص على زيادة السرعة تدريجياً، والقيادة بسرعة ثابتة، وترشيد استخدام التكييف.
وأكدت أهمية المحافظة على ضغط الإطارات الموصى به، والابتعاد عن نقل الأحمال الزائدة، والتأكد من تغيير الزيت ونظافة فلتر الهواء، وإجراء الصيانات اللازمة لأجزاء المحرك و”البواجي”.وفق “أخبار 24”.
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