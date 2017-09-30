استجاب مقيم باكستاني لشفاعة مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، ووساطة أحد المواطنين، وعفا عن قاتل ابنه مقابل دية قدرها 300 ألف ريال.
وجاءت استجابة ولي الدم بقبول الشفاعة، بعد جهود كبيرة بذلها المواطن مسفر اليامي، والذي تكفل بدفع مبلغ الدية عن القاتل تقديراً لظروفه المادية، ووفقاً لصحيفة “سبق” فقد تم تصديق التنازل عن القصاص من الجاني أمام المحكمة.
وقال اليامي وهو رجل أعمال وناشط في مجال إصلاح ذات البين إن جريمة القتل وقعت قبل نحو 5 سنوات عندما أقدم مقيم باكستاني على قتل المجني عليه من بني جلدته إثر خلاف وقع بينهما.
وأضاف أنه طلب حينها من ولي الدم ويدعى “سليمان مير حسن” العفو عن قاتل ابنه، مبيناً أنه بعد عدة محاولات وزيارات استجاب ولي الدم لقبول شفاعة أمير مكة، ووافق على أخذ الدية الشرعية فقط ولم يزايد أو يطلب مبالغ كبيرة.
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