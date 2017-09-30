ألقت شرطة مكة المكرمة القبض على لص يلبس عباءة نسائية، ويقوم بسرقة الصيدليات والمحلات التجارية تحت تهديد السلاح.
وأوضحت مصادر، أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً قبل عدة أشهر، عن دخول شخص مرتدياً عباءة نسائية إلى المحلات التجارية، وتهديد البائعين بالسلاح، لافتة إلى أن الشرطة ألقت القبض على اللص، وتبيّن أنه مواطن عشريني.
وأشارت إلى أن اللص اعترف بجميع جرائم السطو التي نفذها، بعدما جرى تسليمه لقسم شرطة التنعيم بالعاصمة المقدسة.
وفق”أخبار24″.
#فيديو
شرطة #مكة_المكرمة تقبض على شخص يتنكر بزي نسائي ويسرق المحلات والصدليات تحت تهديد السلاح#السعودية #المملكة #saudi #ksa #مكة pic.twitter.com/dKLscd3hiT
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج