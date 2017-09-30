توقع تقرير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن حالة الطقس اليوم السبت، أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار، التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق “حائل، الجوف، تبوك، الحدود الشمالية”.
كما توقعت الهيئة في تقريرها أن يشمل تأثير الرياح المثيرة للأتربة والغبار الأجزاء الشرقية لمنطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
ورأى التقرير أن الفرصة لا تزال مهيأة لتكون السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات جازان وعسير والباحة، فيما توقع تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على السواحل الشرقية للمملكة. وفق”أخبار 24″.
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