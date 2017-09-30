قرر مدرب نادي الهلال الأرجنتيني رامون دياز إراحة سبعة لاعبيين في مواجهة القادسية ضمن الجولة الـ5 من الدوري السعودي للمحترفين التي ستقام يوم غدٍ السبت نظير المجهود الذي بذلوه الفترة الماضية.
حيث استبعد دياز اللاعبين عبدالله المعيوف، أسامة هوساوي، ومحمد البريك، وياسر الشهراني، وعبدالملك الخيبري، وسلمان الفرج ، والسوري عمر خربين عن مباراة القادسية المقررة مساء غد نظير المجهود الذي بذلوه الفترة الماضية وضمن سياسة التدوير التي أكد اعتمادها هذا الموسم ونظير المجهود الذي بذلوه الفترة الماضية.
هذا وستشهد مباراة الغد عودة الحارس العماني علي الحبسي للقائمة الأساسية بالإضافة إلى لاعب خط الوسط محمد كنو وعدد من لاعبي الاحتياط.
وقد أقفل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الجمعة صفحة تحضيراته الميدانية؛ للقاء ضيفه “القادسية”، عند الساعة الـ08:15 من مساء يوم غد السبت، على ستاد الأمير فيصل بن فهد بالملز، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من الدوري السعودي للمحترفين، واشتملت الحصة التدريبية على الجوانب التكتيكية، إذ بدأ المران بتدريبات فنية متنوّعة، فرض بعدها الجهاز الفني مناورة على جزء وكامل مساحة الملعب، اختتمها بعدد من التطبيقات التكتيكية التي يود انتهاجها في لقاء الغد، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.وفق “الرياض”.
ودخل لاعبو الهلال فور نهاية الحصة التدريبية لمعسكر صاحب السمو الملكي الأمير هذلول بن عبدالعزيز بمقر النادي؛ تأهبًا لخوض مواجهة الغد.
Copyright © 2017 kharjhome.com All Rights Reserved.
صحيفة الخرج اليوم الالكترونية الصحيفة الاولي لأهالي الخرج