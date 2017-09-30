أعلنت إدارة نادي الباطن تقديم شكوى إلى النيابة العامة ضد الدولي فهد المرداسي حكم مباراة فريقها الأول لكرة القدم، مع نظيره الأهلي في الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.
وكشــف مبارك الظفيـــري نائــب رئيس نادي الباطن، أن ناديه سيلجأ إلى النيابة العامة لتقديم شكوى ضد المرداسي؛ بسبب تلفظه عليهم بألفاظ خارجة عن إطار الرياضة، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن لديهم الأدلة التي تثبت حقيقة دعواهم.
وبين الظفيري أنه لم يكن يعلم عن عقوبة إيقافه ثلاث مباريات رسمية إلا بعد دخوله إلى الملعب، لحضور مباراة فريقه مع الفتح أمس، رغم إشعاره بتغريمه 20 ألف ريال.
مبينًا أنه تم تعديل العقوبة فيما بعد، وأضاف: “قبـل بدايـــة المباراة بـ 10 دقائـــق صدمت بأنه أرسل إليّ إيميل بقرار إيقافي، ولكن لا نقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل؛ لأن لجنـــة الانضبـــاط لم تنصفنــا بقراراتها”.وفق “الرياضية”.
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