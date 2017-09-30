كشفت صحيفة Mytex الرومانية تلقي مواطنها المدرب فيكتور بيتوركا، عرضاً من قبل مجلس إدارة نادي النصر السعودي.
وأوضحت أن بيتوركا على علم بكرة القدم في المملكة العربية السعودية، حيث سبق له خوض تجربتين مع نادي اتحاد جدة.
وتولى بيتوركا قيادة نادي الاتحاد موسمي 2015-2014، و2015-2015.
بيتوركا كان على وشك تدريب فريق الزمالك المصري في مطلع الموسم الجاري، الإ إنه لم يتفق مع مسئوليه على المطالب المالية.
ويطلب فيكتور بيتوركا راتب مالي مكلف بالنسبة لعديد من الفرق، الإ أن النصر قد يوافق على متطالباته المالية لاسيما وإنه يحتاج لخدمات المدرب بعدما احتل المركز السابع في ترتيب جدول الدوري السعودي.
وأقال النصر المدرب ريكاردو جوميز بعدما خاض 4 جولات حصد منهم 6 نقاط فقط انتصار وحيد والتعادل في 3 مواجهات.وفق “أخبار 24”.
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