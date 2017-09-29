كرّمت إدارة النظافة والفرش بالمسجد الحرام عدداً من عمال النظافة بالمسجد الحرام وساحاته بالإضافة إلى عمالة الخدمات المساندة من مشغلي معدات وسائقين وفنيين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ عبدالرحمن السديس.
وأوضح المهندس محمد الوقداني مدير الإدارة، أن تكريم عمال النظافة وتقديم شهادات شكر وتقدير لهم جاء نظير جهودهم التي بذلوها للحفاظ على نظافة بيت الله الحرام، وذلك انطلاقا من توجيهات ولاة الأمر بالعناية بالحرمين الشريفين وقاصديهما.
وأضاف أن تكريم عمال النظافة يُعتبر واجباً مهنياً، حيث إنهم يعملون بصبر ودون كلل أو ملل، لتسخيرهم كافة الإمكانات اللازمة لتحقيق أعلى الخدمات بالمسجد الحرام.وفق “أخبار 24”.
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